В Рязанской области пройдут рейды по автомобилям с подложными номерами
Мероприятия пройдут в среду, 23 октября. Они направлены на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением автомобилями с подложными государственными регистрационными знаками, а также незарегистрированными машинами.
В Рязанской области пройдут рейды по автомобилям с подложными номерами. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.
Мероприятия пройдут в среду, 23 октября. Они направлены на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением автомобилями с подложными государственными регистрационными знаками, а также незарегистрированными машинами.
При обнаружении нарушений водителям грозит административная ответственность.