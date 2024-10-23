В Рязанской области пройдут рейды по автомобилям с подложными номерами

Мероприятия пройдут в среду, 23 октября. Они направлены на пресечение нарушений ПДД, связанных с управлением автомобилями с подложными государственными регистрационными знаками, а также незарегистрированными машинами.