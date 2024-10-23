В Рязанской области приставы объявили в розыск задолжавшего более трех миллионов

Приставы по Сараевскому, Сапожковкому и Ухоловскому районам разыскивают Юрия Павловича Захарикова, 1968 года рождения. Мужчина задолжал физическому лицу 3 миллиона 100 тысяч рублей.

В Рязанской области приставы объявили в розыск задолжавшего более трех миллионов. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Приставы по Сараевскому, Сапожковкому и Ухоловскому районам разыскивают Юрия Захарикова, 1968 года рождения. Он задолжал физическому лицу 3 миллиона 100 тысяч рублей.

Захариков прописан в поселке Калинин Ухоловского района, но может находиться на территории Сараевского района.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении должника, просят сообщить по телефонам: 8 (49148) 3-18-25, 3-13-72.