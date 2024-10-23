В Рязанской области к 2027 году зарплата вырастет до 85 тысяч рублей

Такие цифры озвучил министр экономразвития Андрей Варфоломеев.

На заседании рязанского правительства рассказали, что к 2027 году зарплата вырастет до 85 тысяч рублей. Такие цифры озвучил министр экономразвития Андрей Варфоломеев во вторник, 22 октября, в своем докладе.

«Среднегодовой темп роста заработной платы 108,3%, в реальном выражении — 104,1%", — сообщил министр.

По словам Варфоломеева, в 2024 году средняя зарплата по региону составила 62,8 тысяч рублей.