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В Рязанской области изменится расписание электричек в ноябрьские праздники
С 1 по 4 ноября электрички будут курсировать по измененному графику.

В Рязанской области изменится расписание электричек в ноябрьские праздники. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.

С 1 по 4 ноября электрички будут курсировать по измененному графику:

  • 1 ноября — по расписанию четверга;
  • 2 ноября — по расписанию пятницы;
  • 3 ноября — по расписанию субботы;
  • 4 ноября — по расписанию воскресенья.

Кроме того, 2 ноября запустят два дополнительных экспресса: № 7050 Казанский вокзал — Рязань-2 и № 7052 Казанский вокзал — Рязань-2.

3 и 4 ноября пассажиров будут перевозить поезда № 7084 В Казанский вокзал — Рязань-1 и № 7085 В Рязань-1 — Казанский вокзал.

4 ноября также будет курсировать состав № 7051 Рязань-2 — Казанский вокзал.