В Рязани задержали мужчину с синтетическим наркотиком

Задержание прошло на улице Попова.

В Рязани задержали мужчину с синтетическим наркотиком. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Отмечается, что при патрулировании мест возможного появления лиц, сбывающих или употребляющих наркотики оперативники заметили на улице Попова подозрительного мужчину. Его остановили и досмотрели.

У 34-летнего рязанца полицейские изъяли сверток с производным N-метилэфедрон массой 1,2 г, приобретенный через закладку для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело. Максимальный порог наказания по данной статье — до 10 лет лишения свободы.