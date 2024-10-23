В Рязани задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

Его передадут инициаторам розыска.

В Рязани задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что наряд ППС в Приокском заметил мужчину, который подходил под описание из ориентировки на розыск.

Прохожий ускорил шаг, когда в его сторону направились полицейские. Правоохранители успели его остановить.

Установлено, что 19-летний молодой человек объявлен в федеральный розыск как уклоняющийся от наказания за незаконный оборот наркотиков.

Его передадут инициаторам розыска.