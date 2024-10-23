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В Рязани волонтеры спасли котенка, застрявшего на дереве
Жители обратились в отряд с просьбой снять котенка, забравшегося на дерево. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения поднялись до уровня третьего этажа и спустили животное.

В Рязани волонтеры спасли котенка, застрявшего на дереве. Об этом в среду, 23 октября, сообщили в группе «МСО РязГМУ „Salus“ им. В.И. Васильева» во «ВКонтакте».

Жители обратились в отряд с просьбой снять котенка, забравшегося на дерево. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения поднялись до уровня третьего этажа и спустили животное. Котенка передали новым хозяевам.

Кроме того, как указали в посте, 21 октября волонтеры вскрыли дверь квартиры на улице Урицкого. Внутри нашли мужчину без признаков жизни.

Ранее стало известно, что в рязанской квартире на улице Урицкого нашли разлагающийся труп.

Фото: группа «МСО РязГМУ „Salus“ им. В.И. Васильева» во «ВКонтакте»