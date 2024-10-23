Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
14°
Чтв, 24
Птн, 25
ЦБ USD 96.59 0.5 23/10
ЦБ EUR 104.87 0.47 23/10
Нал. USD 95.75 / 95.91 23/10 14:25
Нал. EUR 103.07 / 104.70 23/10 14:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
Вчера 15:14
2 128
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
Вчера 10:00
2 914
Рязанская Южная Корея. Обзор на новое кафе стритфуда «Chiko»
Сетевое кафе корейской уличной кухни «Chiko» открыли в ...
21 октября 12:33
9 637
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
15 октября 14:33
10 762
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани появится новый квартал с высотками
Речь идет об участке на улице Княжье поле между строящейся в микрорайоне школе и Семчинской аллеей.

В Рязани появится новый квартал с высотками. Речь идет об участке на улице Княжье поле между строящейся в микрорайоне школе и Семчинской аллеей.

На участке 8 га намерены разместить четыре высотки (10-20 этажей, 14-20-25 этажей, 10-14 этажей и 14 этажей), многоквартирный дом (10-14-25 этажей) с нежилыми встроенными помещениями общественного назначения, частный клинико-диагностический центр с поликлиникой (7 этажей) и детсад на 250 мест.

Жилье рассчитано на 4419 человек.

В новом квартале оборудуют 836 машино-мест.

22 октября на профильном комитете гордумы депутаты одобрили перевод участка в общественно-жилую зону и зону учреждений здравоохранения и соцзащиты.