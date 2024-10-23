В Рязани появится новый квартал с высотками

Речь идет об участке на улице Княжье поле между строящейся в микрорайоне школе и Семчинской аллеей.

В Рязани появится новый квартал с высотками. Речь идет об участке на улице Княжье поле между строящейся в микрорайоне школе и Семчинской аллеей.

На участке 8 га намерены разместить четыре высотки (10-20 этажей, 14-20-25 этажей, 10-14 этажей и 14 этажей), многоквартирный дом (10-14-25 этажей) с нежилыми встроенными помещениями общественного назначения, частный клинико-диагностический центр с поликлиникой (7 этажей) и детсад на 250 мест.

Жилье рассчитано на 4419 человек.

В новом квартале оборудуют 836 машино-мест.

22 октября на профильном комитете гордумы депутаты одобрили перевод участка в общественно-жилую зону и зону учреждений здравоохранения и соцзащиты.