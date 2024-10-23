В Рязани осудят бывшего инспектора ГАИ за взятки

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

В Рязани осудят бывшего инспектора ГАИ за взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что подозреваемый получил взятки от нескольких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц за совершение действий, входящих в его должностные обязанности, связанных с принятием решений о выдаче свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов.

Уголовное дело будет направлено в суд.