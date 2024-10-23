Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 23
14°
Чтв, 24
Птн, 25
ЦБ USD 96.64 0.05 24/10
ЦБ EUR 104.38 -0.49 24/10
Нал. USD 95.95 / 96.00 23/10 18:26
Нал. EUR 103.00 / 104.70 23/10 18:26
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
4 часа назад
528
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
Вчера 15:14
2 578
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
Вчера 10:00
3 270
Рязанская Южная Корея. Обзор на новое кафе стритфуда «Chiko»
Сетевое кафе корейской уличной кухни «Chiko» открыли в ...
21 октября 12:33
10 102
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани осудят бывшего инспектора ГАИ за взятки
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

В Рязани осудят бывшего инспектора ГАИ за взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что подозреваемый получил взятки от нескольких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц за совершение действий, входящих в его должностные обязанности, связанных с принятием решений о выдаче свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов.

Уголовное дело будет направлено в суд.