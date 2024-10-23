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В Рязани еще на восьми улицах отключили холодную воду
Отмечается, что ресурса не будет до 17:00.

В Рязани еще на восьми улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает «Водоканал».

Отмечается, что ресурса не будет до 17:00 по адресам:

  • 1-й Весенний переулок (Дядьково) 1, 2, 3, 4;
  • 2-й Весенний переулок (Дядьково) 1, 2, 4, 5, 5 корп.1, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18;
  • 3-я Весенняя линия (Дядьково) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;
  • ул. Весенняя (Дядьково) 1, 2, 2 корп.4, 2 корп.5, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51;
  • пос. Грачи (Дядьково) 1, 2, 2 корп.1, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15 корп.1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 30 корп.1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 корп.1, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 49;
  • Ленпоселок (Дядьково) 1, 1/1, 2, 2 корп.1, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корп.1, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24;
  • ул. Новая (Дядьково) 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16а, 17, 18, 19;
  • 8-й район пос. Борки 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79