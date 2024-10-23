В России за 10 лет автомобили подорожали в три раза

Причины роста цен — девальвация рубля, рост ставок утилизационного сбора, увеличение стоимости логистики, общемировая и российская инфляция, а также дефицит поставки новых машин на российский авторынок, который наблюдался во время пандемии (2020 — 2021 годы), и после ухода глобальных брендов из России (2023 год).

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России за последние 10 лет увеличилась в 3,1 раза. Об этом в среду, 23 октября, сообщил «Автостат».

Как отметили эксперты, по итогам 2014 года средневзвешенная цена новой легковушки составляла один миллион рублей. За восемь месяцев 2024 она уже достигла отметки в 3,1 миллиона рублей.

Эксперты агентства сообщают, что наибольший рост показателя за последние 10 лет был отмечен в 2023 году (+23,9% к 2022-му). Также «серьезно дорожали» машины в 2015-м (+19,5%), 2021-м (+18,1%) и 2022-м (+20%).

Причины роста цен, по данным экспертов агентства, — девальвация рубля, рост ставок утилизационного сбора, увеличение стоимости логистики, общемировая и российская инфляция, а также дефицит поставки новых машин на российский авторынок, который наблюдался во время пандемии (2020 — 2021 годы), и после ухода глобальных брендов из России (2023 год).

По мнению экспертов, до конца 2024 года новые автомобили снова подорожают на 5-7 процентов.

«Это в первую очередь обусловлено изменением ставок утилизационного сбора с 1 октября 2024 года», — заключили в публикации.