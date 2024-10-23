В России создали площадку для налаживания бизнес-контактов между регионами

Национальный центр «Россия» заработает 4 ноября.

В России создали площадку для налаживания бизнес-контактов между регионами. Об этом пишет Ura.Ru.

Национальный центр «Россия» заработает 4 ноября в Москве. Он создан по поручению президента Владимира Путина и является преемником выставки «Россия» на ВДНХ

Три павильона на Краснопресненской набережной, 14 будут работать, пока по соседству возводится основное здание — к его строительству планируется приступить в 2025 году.

Сейчас в самом разгаре реконструкция трех павильонов № 3, 4 и 7.

«Как и выставка „Россия“, мы будем очень „живой“ площадкой. И там, где у нас что-то не получилось, мы будем слушать посетителей, гостей и участников, чтобы создать вместе что-то лучшее. Все же, выставка „Россия“ гордилась своей атмосферой, и мы будем следовать этому наследию», — объяснила генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.