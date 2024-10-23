В Псковской области женщина заразилась ВИЧ на маникюре

В Псковской области женщина заразилась ВИЧ на маникюре. Об этом «Псковской Ленте Новостей» сообщили в комитете по здравоохранению региона.

Узнала о болезни женщина совершенно случайно: она попала в стационар с другим заболеванием. В ходе обычного обследования оказалось, что анализ на ВИЧ-инфекцию положительный. Никаких симптомов вируса на тот момент не проявлялось, и женщина о нем даже не подозревала.

В результате расследования, которое провела эпидемиологическая служба, выяснилось, что пострадавшая регулярно делает маникюр. Других возможных причин заражения не нашли.