В Пермском крае в две школы поступили сообщения о минировании

В Пермском крае в две школы поступили анонимные звонки о минировании и готовящейся атаке. Дети забаррикадировались в кабинетах. Об этом в среду, 23 октября, сообщил Telegram-канал «Baza».

По данным портала, неизвестный позвонил в школу № 3 в поселке Полазна и сообщил, что в районе третьего этажа здания спрятана бомба. Детей и сотрудников школы эвакуировали — младших повели в соседнюю школу № 1. Но когда дети зашли туда, раздался еще один звонок: другой неизвестный сообщил, что к школе движется мужчина с автоматом.

Детей отвели в кабинеты, двери забаррикадировали, к школе прибыли полицейские. Пока силовики отрабатывают звонки, дети остаются в школе.