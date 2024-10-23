В Госдуме предложили гасить 25% долга по ипотеке за каждого родившегося ребенка

По его словам депутата Хаванцева, только так можно улучшить демографическую ситуацию в стране.

В Госдуме предложили гасить 25% долга по ипотеке за каждого родившегося ребенка. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на депутата Дениса Хаванцева.

По его словам, только так можно улучшить демографическую ситуацию в стране.

Отмечается, что государство должно компенсировать задолженность по ипотеке в зависимости от количества детей в семье.

Один ребенок — 25%, второй — 50%, третий — 75%.