Умерла председатель Рязанской областной организации Профсоюза Зоя Курочкина

Женщина скончалась 19 октября. Прощание с ней прошло 22 октября в Вознесенском храме.

Умерла председатель Рязанской областной организации Профсоюза Зоя Курочкина. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

Женщина скончалась 19 октября. Прощание с ней прошло 22 октября в Вознесенском храме.

Курочкина начинала свой путь с работы учителем Горняцкой средней школы Милославского района. Затем работала учителем в школах Рязани. С июля 1966 года по январь 1970 года возглавляла Рязанский городской комитет профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений. В 1970 году была избрана председателем Рязанской областной организации Профсоюза.

За большой вклад в дело развития образования в Рязанской области Зоя Курочкина награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», знаком «Отличник народного просвещения», знаком ВЦСПС «За активную работу в профсоюзах».