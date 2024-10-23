Территорию вокруг взорвавшегося дома на Пушкина благоустроят за 1,7 миллиона

В локальной смете указана валка деревьев, кроме тополей и выкорчевка пней. Также засеют газон.

Территорию вокруг взорвавшегося дома на Пушкина № 47 благоустроят за один миллион 740 тысяч 691 рубль. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

В документах указано, что в работы включен ремонт входных групп, прокладка дорожек и обустройство проезда щебнем. Кроме того, около дома подрядчик оборудует парковку.

В локальной смете указана валка деревьев, кроме тополей и выкорчевка пней. Также засеют газон.

Заказчик — управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани. Контракт будет действовать по 27 декабря 2024 года.

Ранее рязанская мэрия завершила внутренние работы в разрушенном доме на Пушкина.

Об инциденте со взрыве в двухэтажном доме на Пушкина и последующим ремонтом можно прочитать в нашем сюжете.