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Скопинцы пожаловались на женщину, «терроризирующую» местных подростков
На видео попала одна из перепалок женщины с подростками. На них видно, как она угрожает одному из них расправой.

Скопинцы пожаловались на женщину, «терроризирующую» местных подростков. Пост об этом опубликовали в Telegram-канале «Типичная Рязань».

По словам автора поста, 21 октября женщина подошла к компании подростков и начала обвинять их в том, что они разбили ей окно на Новый год.

«Она уже не первый раз подходит к подросткам с оскорблениями и угрозами расправы, прилюдно занимается травлей в их адрес. С родителями на связь она не выходит, дверь не открывает, а если и удается с ней где-то встретиться и поговорить, она уходит», — отметил автор поста.

Местные жители считают, что она обвиняет подростков в разбитом окне «в надежде, что кто-то сознается и вернет ей деньги».

На видео попала одна из перепалок женщины с подростками. На них видно, как она угрожает одному из них расправой.