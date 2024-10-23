Рязанское правительство одобрило прогноз социально-экономического развития региона на 2025-2027 годы

Правительство Рязанской области на заседании 22 октября одобрило прогноз социально-экономического развития региона на 2025-2027 годы, который является основой для формирования бюджета области.

По всем основным макроэкономическим показателям прогнозируется положительная динамика. Ежегодно валовой региональный продукт будет расти в среднем на 2,6% и достигнет 900 млрд руб. к 2027 году. В 2025 году индекс промышленного производства составит 104,4%, в 2026—2027 годах — в среднем ежегодно 104,2%.

В числе мер поддержки производственных предприятий отметили оптимизацию налоговой нагрузки, льготное финансирование, бюджетные субсидии, развитие кластерной кооперации, инновационной инфраструктуры. В АПК в ближайшие три года рост будет на уровне 105,1%, в том числе в растениеводстве — 103,7%, в животноводстве — 106,9%. Сельскохозяйственное производство будет расти благодаря увеличению посевных площадей за счет ввода земель в оборот, развития переработки и хранения.

Особое внимание в прогнозе уделили развитию малого и среднего бизнеса. Поставлена задача увеличения числа малых и средних предприятий, роста зарплат в этом секторе. Планируется сохранение опорной инфраструктуры поддержки, основой которой является Агентство развития бизнеса, развитие малых технологических компаний, снижение налогов, предоставление займов и гарантий предпринимателям.

Продолжится рост экспорта — в среднем на 5% ежегодно. Этому будет способствовать расширение географии и программы поддержки экспортеров. Объем инвестиций к концу года он достигнет 120 млрд руб., в среднесрочной перспективе составит 5%. Объем строительных работ вырастет в среднем на 4,6% в год. Реальные зарплаты увеличатся в среднем на 5,6% ежегодно.