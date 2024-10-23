Рязанский суд взыскал с перинатального центра компенсацию 3,5 млн за смерть ребенка

Московский районный суд Рязани рассмотрел гражданское дело о компенсации морального вреда. Иск подали родители ребенка, умершего в Рязанском областном перинатальном центре.

Московский районный суд Рязани взыскал с Областного клинического перинатального центра компенсацию 3,5 миллиона рублей за смерть ребенка. Об этом в среду, 23 октября, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным надзорного органа, родители ребенка, умершего в рязанском перинатальном центре, подали иск о компенсации морального вреда.

Суд согласился с заключением прокурора. С медучреждения взыскали в пользу потерпевших компенсацию в общей сумме 3,5 миллиона рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.