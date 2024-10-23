Рязанский предприниматель пытался дать взятку полицейскому, чтобы скрыть продажу немаркированных сигарет

Владелец магазина хотел избежать наказания за нарушение и предложил сотруднику полиции взятку в размере 20 тысяч рублей.

Рязанский предприниматель пытался дать взятку полицейскому, чтобы скрыть продажу немаркированных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, в одном из магазинов в селе Путятино торговали не маркированными сигаретами. Владелец магазина хотел избежать наказания за нарушение и предложил сотруднику полиции взятку в размере 20 тысяч рублей. Полицейский от взятки отказался.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.