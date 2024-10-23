Рязанские полицейские ищут свидетелей смертельного ДТП

В ДТП погиб 60-летний водитель «семерки» из Спас-Клепиков.

Рязанские полицейские ищут свидетелей смертельного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что авария произошла 29 июля 2023 года, на 480-м километре дороги Р-132 «Золотое кольцо».

По данным следствия, 21-летняя рязанка на «Kia Spectra» столкнулась с «ВАЗ-2107».

В ДТП погиб 60-летний водитель «семерки» из Спас-Клепиков.

Всех, у кого есть информация, просят обращаться в Отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 29-74-99