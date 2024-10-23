Рязанская Госавтоинспекция обратилась к участникам дорожного движения

Из-за изменения погодных условий водителей и пешеходов призвали быть предельно внимательными и осторожными.

Рязанская Госавтоинспекция обратилась к участникам дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в среду, 23 октября, в регионе будет облачно с прояснениями. Днем небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха по области ночью +3…+8°С, днем +9…+14°С.

«Уважаемые участники дорожного движения. В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток», — говорится в сообщении.