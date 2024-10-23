Рязанцев предупредили о мошенниках, действующих под видом сотрудников МЧС

По данным министерства, к представителям региональных организаций обращаются неизвестные, которые представляются сотрудниками ГУ МЧС по Рязанской области.

Рязанцев предупредили о мошенниках, действующих под видом сотрудников МЧС. Сообщение появилось в Telegram-канале регионального ведомства.

По данным министерства, к представителям региональных организаций обращаются неизвестные, которые представляются сотрудниками ГУ МЧС по Рязанской области.

«Они сообщают о проведении проверки по соблюдению требований пожарной безопасности. Многие используют имена действующих сотрудников, при этом часто сообщают, что готовы не фиксировать нарушения за вознаграждение», — отметили в сообщении.

В региональном управлении МЧС рязанцам напомнили, что о проведении проверки надзорные органы уведомляют проверяемое лицо не позднее, чем за 24 часа до ее начала, вручением решения. Решение о проведении проверки подписывается руководителем надзорного органа или его заместителем.