Россиян предупредили о новой схеме мошенников в Telegram
Согласно новой схеме, мошенники пишут людям с аккаунта «Советы по безопасности». Для правдоподобности они ставят в свое имя эмодзи галочки.
Россиян предупредили о новой схеме мошенников в Telegram. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно новой схеме, мошенники пишут людям с аккаунта «Советы по безопасности». Для правдоподобности они ставят в свое имя эмодзи галочки. Потенциальных жертв предупреждают о якобы блокировке из-за «мошеннических действий» с учетной записью и просят перейти по ссылке в «системный центр».
Жертва, перейдя по их ссылке, отдает свой аккаунт.