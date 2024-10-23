Россиян предупредили о новой схеме мошенников в Telegram

Согласно новой схеме, мошенники пишут людям с аккаунта «Советы по безопасности». Для правдоподобности они ставят в свое имя эмодзи галочки.

Россиян предупредили о новой схеме мошенников в Telegram. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно новой схеме, мошенники пишут людям с аккаунта «Советы по безопасности». Для правдоподобности они ставят в свое имя эмодзи галочки. Потенциальных жертв предупреждают о якобы блокировке из-за «мошеннических действий» с учетной записью и просят перейти по ссылке в «системный центр».

Жертва, перейдя по их ссылке, отдает свой аккаунт.