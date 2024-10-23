Российский препарат против рака прошел первую фазу клинических исследований

Они подтвердили его безопасность и эффективность.

Российский препарат против рака прошел первую фазу клинических исследований, подтверждена его безопасность и эффективность. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН.

«Завершилась фаза I клинических исследований первого российского противоопухолевого препарата, созданного на основе генно-модифицированного онколитического вируса VV-GMCSF-Lact. Испытания не только подтвердили его безопасность, но и показали эффективность в подавлении роста опухоли молочной железы», — рассказали в научном институте.

В первую фазу исследований ученые оценивали безопасность, переносимость и фармакокинетические параметры препарата. Сначала врачи однократно вводили его разным пациентам, а потом рассматривали, как реагирует организм на многократное введение. На втором этапе фазы пациенты получали максимально допустимую дозу препарата четырехкратно с интервалом в одну неделю. Испытания подтвердили, что препарат не токсичен и безопасен для пациенток, а также вызывает положительный терапевтический эффект.