Российская армия освободила Серебрянку и Николаевку в ДНР

Также ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, базу горючего, места хранения безэкипажных катеров, цеха сборки БПЛА ВСУ.

Российская армия освободила Серебрянку и Николаевку в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

Также ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, базу горючего, места хранения безэкипажных катеров, цеха сборки БПЛА ВСУ. Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 2065 военных.

ПВО РФ за сутки сбили 14 снарядов РСЗО HIMARS и 78 украинских беспилотников.