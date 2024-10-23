Рэпера Гуфа задержали в Подмосковье

По данным канала, утром 23 октября Алексей Долматов (настоящее имя рэпера) подрался с мужчиной из-за девушки. Пострадавший снял побои и написал заявление на Гуфа.

Рэпера Гуфа задержали в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, утром 23 октября Алексей Долматов (настоящее имя рэпера) подрался с мужчиной из-за девушки. Пострадавший снял побои и написал заявление на Гуфа. Их обоих доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Фото с официального сайта Алексей Долматова