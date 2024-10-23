Работникам агропромышленного комплекса предложили снизить возраст выхода на пенсию

Согласно законопроекту, который направят в Госдуму, работникам агропромышленного комплекса предлагается разрешить досрочно уходить на пенсию — женщинам с 55 лет, мужчинам с 60 лет.

Работникам агропромышленного комплекса предложили снизить возраст выхода на пенсию. Об этом сообщают « Известия ».

Согласно законопроекту, который направят в Госдуму, работникам агропромышленного комплекса предлагается разрешить досрочно уходить на пенсию — женщинам с 55 лет, мужчинам с 60 лет.

В пояснительной записке к документу сказано, что труженики данной отрасли создают продовольственную безопасность России и должны быть приближены в пенсионных правах к работникам органов безопасности.