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Работникам агропромышленного комплекса предложили снизить возраст выхода на пенсию
Согласно законопроекту, который направят в Госдуму, работникам агропромышленного комплекса предлагается разрешить досрочно уходить на пенсию — женщинам с 55 лет, мужчинам с 60 лет.

Работникам агропромышленного комплекса предложили снизить возраст выхода на пенсию. Об этом сообщают «Известия».

Согласно законопроекту, который направят в Госдуму, работникам агропромышленного комплекса предлагается разрешить досрочно уходить на пенсию — женщинам с 55 лет, мужчинам с 60 лет.

В пояснительной записке к документу сказано, что труженики данной отрасли создают продовольственную безопасность России и должны быть приближены в пенсионных правах к работникам органов безопасности.