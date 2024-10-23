Под Рязанью построят производственно-складской комплекс формата light industrial

Под Рязанью построят производственно-складской комплекс формата light industrial, сообщили в компании «Регинстрой». Подобный проект реализуется в Твери, Нижнем Новгороде, Ярославле. Первые шесть из одиннадцати строящихся зданий планируют сдать в начале I квартала будущего года, а вторую — до III квартала 2025 года.

«Это будут современные помещения с удобными подъездными путями и оптимальными характеристиками для организации складов или мини-производств. В зданиях девятиметровая высота потолков, высокий (1,2 метра) пандус, современная вентиляция и возможность обеспечить индивидуальный температурный режим в каждом помещении», — рассказали в компании.

По замыслу создателей, помещения подойдут для мини-производств, например, сборки мебели, деревообработки, фасовки, упаковки, производства полуфабрикатов, продуктов питания.

«Отличительной чертой формата light industrial является наличие на территории производственно-складского комплекса офисного блока — комфортного бизнес-пространства с высокоскоростным интернетом, зонами отдыха и фастфуда. Также здесь предусмотрены помещения для продуктового магазина, различных мини-предприятий бытовых услуг, например, парикмахерской, ателье, ремонта обуви», — отмечает инвестор.

По мнению экспертов, новый комплекс даст импульс развитию экономики региона. Однако, по словам арендаторов, такие помещения в большом дефиците не только в Рыбновском районе — их не хватает и в регионе в целом.

«Тут важно все: и подъездные пути, и инженерная начинка, включая интернет, и то, какие условия созданы для работников, ну и, конечно же, новые рабочие места», — пояснили в компании.

Помимо этого, «Регионстрой» в лице своей управляющей компании — ООО «УК Рязань» — собирается участвовать в улучшении инфраструктуры коттеджного поселка Ходынинские дворики. По словам коммерческого директора «УК Рязань», новый производственно-складской комплекс предусматривает продуктовый магазин, а также точки по оказанию бытовых услуг, что востребовано у местных жителей. Он пояснил, что между компанией и управляющей компанией, которая обслуживает Ходынинские дворики, достигнуты договоренности по вовлечению сил и средств УК «Рязань» в социально-бытовое обслуживание поселка и его благоустройство.