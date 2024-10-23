На Ямале ученик открыл стрельбу из пневматики в школе, есть пострадавший
На Ямале ученик открыл стрельбу из пневматики в школе, есть пострадавший. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел накануне в школе № 9 в Губкинском. Подросток пронес в здание пневматический пистолет. Рамки-металлодетекторы на него не сработали.
На перемене он пошел в туалет с одноклассниками и начал стрелять. Школьник попал в ногу одному из учеников. Пострадавшему оказали помощь на месте, ранение оказалось несерьезным.
Со стрелявшим школьником работают полицейские. Отмечается, что он уже стоял на профилактическом учете.