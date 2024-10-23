Минобр прокомментировал информацию об объединении классов для слабослышащих и детей с РАС в Рязани

Минобразования прокомментировал информацию об объединении классов для слабослышащих и детей с расстройством аутистического спектра в Рязани. Комментарий появился под постами губернатора Павла Малкова.
По информации министерства, характер деятельности школы-интерната изменять не планируют. В школе-интернате № 18 дети с нарушением слуха и РАС обучаются в разных классах с 2021 года.
«Создаем условия для работы с детьми вне зависимости от характера их образовательных потребностей. Все педагоги школы прошли соответствующее обучение, имеют достаточный опыт работы с особенными детьми и осуществляют деятельность на высоком профессиональном уровне», — отметили в ведомстве.
Также в минобре добавили, что конфликты между детьми отсутствуют. Директор уволилась по собственному желанию, на ее должность ищут кандидатуру с соответствующим опытом.
Ранее рязанцы обеспокоились тем, что в Рязани хотят объединить классы для слабослышащих и детей с расстройством аутистического спектра.