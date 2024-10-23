Министр финансов Наумова рассказала об областном рязанском бюджете в 2025 году

Министр финансов Марина Наумова рассказала об областном рязанском бюджете на 2025 год. Она озвучила прогнозы во вторник, 22 октября, на заседании регправительства.
Как рассказала Наумова, почти 97% бюджета формируют налоговые доходы. Из них 65% - налоги на доходы физических лиц и налог на прибыль. По словам министра, структура собственных доходов бюджета Рязанской области в ближайшие три года практически не изменится.
«Наибольшие риски прогнозируются по налогу на прибыль. Риски связаны с изменением федерального налогового законодательства и перехода налогоплательщиков с основной системы налогообложения на упрощенную. В связи с этим поступления в бюджет в 2025 году в регионе сократятся на 1,7 миллиарда рублей», — отметила она.
Кроме того, Наумова рассказала, что упадут поступления по акцизам из-за снижения норматива зачисления в областной бюджет акцизов на нефть, в 2025 году они составят 85% к показателям 2024 года. Общий объем налоговых и неналоговых доходов на 2025 год планируется в размере 76,2 миллиарда рублей или 101% к 2024 году.