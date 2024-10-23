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Министр финансов Наумова рассказала об областном рязанском бюджете в 2025 году
Почти 97% бюджета формируют налоговые доходы. Из них 65% - налоги на доходы физических лиц и налог на прибыль. По словам министра, структура собственных доходов бюджета Рязанской области в ближайшие три года практически не изменится.

Министр финансов Марина Наумова рассказала об областном рязанском бюджете на 2025 год. Она озвучила прогнозы во вторник, 22 октября, на заседании регправительства.

Как рассказала Наумова, почти 97% бюджета формируют налоговые доходы. Из них 65% - налоги на доходы физических лиц и налог на прибыль. По словам министра, структура собственных доходов бюджета Рязанской области в ближайшие три года практически не изменится.

«Наибольшие риски прогнозируются по налогу на прибыль. Риски связаны с изменением федерального налогового законодательства и перехода налогоплательщиков с основной системы налогообложения на упрощенную. В связи с этим поступления в бюджет в 2025 году в регионе сократятся на 1,7 миллиарда рублей», — отметила она.

Кроме того, Наумова рассказала, что упадут поступления по акцизам из-за снижения норматива зачисления в областной бюджет акцизов на нефть, в 2025 году они составят 85% к показателям 2024 года. Общий объем налоговых и неналоговых доходов на 2025 год планируется в размере 76,2 миллиарда рублей или 101% к 2024 году.