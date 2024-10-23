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Лукашенко заявил, что Украина хотела бы ядерного конфликта с Россией
Также он отметил, что Россия никогда не применит ядерное оружие, которое есть в Белоруссии, без согласования с руководством республики.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» заявил, что власти Украины хотели бы ядерного конфликта с Россией. Его в среду, 23 октября, цитирует ТАСС.

«То, что руководство Украины хотело бы ядерного конфликта [с Россией]. Слушайте, [уверенность в этом] больше 300%. Я не убежден, я просто это знаю. Не буду пока называть эти источники, но я это знаю», — приводятся слова Лукашенко.

Кроме того, президент Белоруссии отметил, что Россия никогда не применит ядерное оружие, которое есть в Белоруссии, без согласования с руководством республики.