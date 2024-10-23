Лукашенко: Украина исчезнет, если сбросит «грязную бомбу» на Москву

Президент Белоруссии заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не такой смелый, чтобы нажать «красную кнопку».

В среду, 23 октября, в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что применение Киевом «грязной бомбы» против Москвы или любого другого города России вызовет ответный удар, после чего Украина исчезнет. Его слова передает ТАСС.

По словам президента Белоруссии, украинский лидер «не такой смелый», чтобы нажать «красную кнопку».

«Что, Россия рухнет от того, что ты „грязную бомбу“ сбросишь, даже на Москву? Нет, Россия не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет», — приводятся слова Лукашенко.

Напомним, Служба внешней разведки России сообщала, что Киев продолжил работать над созданием «грязной ядерной бомбы».