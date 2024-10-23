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Лукашенко пойдет на выборы президента Беларуси в 2025 году
Отмечается, что он находится в должности с 20 июля 1994 года.

Александр Лукашенко пойдет на выборы президента Беларуси в 2025 году. Об этом он сообщил журналистке Ольге Скабеевой во время саммита стран БРИКС, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости!».

«Да, пойду на выборы президента», — сказал он.

Отмечается, что Лукашенко находится в должности с 20 июля 1994 года, уже 30 лет. Президента в стране избирают на 4 года, в случае победы он пробудет на посту до 2029 года.