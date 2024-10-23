Компания Huawei представила независимую от Android мобильную ОС HarmonyOS Next

Ее назвали HarmonyOS Next.

Компания Huawei представила первую независимую от Android мобильную операционную систему. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на издание GSMArena.

Ее назвали HarmonyOS Next. Все устройства Huawei переведут на собственную ОС. Операционная система будет поддерживать широкий спектр устройств.

Сейчас в магазине приложений для HarmonyOS Next есть около 200 программ, но уже к концу года компания планирует увеличить это число до 5 тыс. В будущем Huawei ставит целью наполнить магазин 500 тыс. приложениями. Для этого компания сотрудничает с разработчиками, выпускает SDK, документацию и обучающие материалы.

HarmonyOS Next обладает обновленным внешним видом с новыми возможностями настройки экрана блокировки и домашнего экрана, переработанным дизайном центра управления, более быстрой анимацией и скоростью запуска приложений.

Релиз HarmonyOS Next запланирован на конец 2024 года.