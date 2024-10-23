Электрогазосварщик РНПК стал серебряным призером областного конкурса профмастерства

Электрогазосварщик Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») Дмитрий Орлов стал серебряным призером областного конкурса профессионального мастерства «Мастера Рязанской области» в номинации «Лучший сварщик».

В финал конкурса после предварительного отбора прошли 10 профессионалов, каждый из которых представлял крупное промышленное предприятие региона. Конкурсанты прошли через теоретическое испытание на знание стандартов современной сварки. На практической части, которая проводилась в учебной мастерской Рязанского колледжа электроники, специалисты продемонстрировали свои практические навыки.

Дмитрий Орлов трудится в ремонтно-механическом цехе № 13 АО «РНПК» четвертый год. В конкурсе профмастерства участвовал впервые. Он рассказал, что задание было сложным и интересным. Занявший первое место незначительно обогнал его по времени.

Рязанская НПК в заботе о кадровом потенциале предоставляет все возможности для профессионального развития работников и их карьерного роста. Для новичков предприятие проводит системную работу по их адаптации на производстве, развитию профессиональных, корпоративных и лидерских компетенций. Для опытных работников предусмотрено повышение квалификации через тестирование в Учебном центре РНПК или через участие на ежегодных конкурсах профессионального мастерства.