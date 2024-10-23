Депутаты рязоблдумы посетили пункт отбора на военную службу по контракту

Депутаты познакомились с работой пункта, встретились с потенциальными кандидатами на заключение контракта и обсудили итоги работы с начальником пункта Дмитрием Зайцевым.

Депутаты рязоблдумы посетили пункт отбора на военную службу по контракту. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента

В среду, 23 октября, председатель рязоблдумы Аркадий Фомин совместно с представителями депутатского корпуса — Александром Шевыревым, Сергеем Лукьяновым и Дмитрием Боронтовым — посетили пункт отбора на военную службу по контракту на улице Каширина. Депутаты познакомились с работой пункта, встретились с потенциальными кандидатами на заключение контракта и обсудили итоги работы с начальником пункта Дмитрием Зайцевым.

Пункт на улице Каширина начал работу в октябре прошлого года в связи с возросшим интересом рязанцев к военной службе. На средства областного бюджета были отремонтированы необходимые площади: кабинеты инструкторов, учебные аудитории, административные и технические помещения. Для удобства будущих военных в пункте открыты столовая, небольшой спортзал и комната отдыха.

«Здесь созданы комфортные условия для размещения кандидатов и работы сотрудников. Например, площадь этого пункта почти в 4 раза больше, чем пункта, который располагался на улице Фрунзе. Количество заключенных контрактов увеличивается. Например, в этом году на конец октября желающих встать на защиту Родины на тысячу больше, чем за аналогичный период 2023 года. Всего же за все время работы пункта на Каширина документы с Минобороны России подписали свыше 6 тысяч человек», — отметил Дмитрий Зайцев.

Он подчеркнул, что помощь в подборе должности и места службы с учетом образования, опыта работы и личных предпочтений кандидата оказывают опытные инструкторы. Кроме того, профессиональный психологический отбор будущих военнослужащих проводит психолог. Многие бойцы, по словам Дмитрия Зайцева, интересуются региональными и федеральными мерами поддержки, которыми могут воспользоваться их супруги, дети и родители. Всю информацию о доступных льготах военнослужащие получают здесь же, в пункте.

«В Рязанской области выстроена комплексная система поддержки участников специальной военной операции и их близких. На сегодняшний день в регионе действует более 110 мер поддержки, из них 50 — региональные. И речь идет не только о денежном довольствии и единовременной выплате. Бойцам доступна военная ипотека, право на льготную пенсию, предусмотрены кредитные и налоговые каникулы, есть возможность получить земельный участок и многое другое. Дети участников СВО в первоочередном порядке зачисляются в детские сады и школы, получают путевки в загородные оздоровительные лагеря. Работа в этом направлении продолжается. Разработка и оперативное закрепление в законодательстве льгот для наших защитников и членов их семей является безусловным приоритетом. Наша общая задача — помочь всем, кто сегодня сражается за правду и справедливость, за независимость и могущество России», — подчеркнул Аркадий Фомин.

Депутаты также пообщались с новобранцами-контрактниками, которые в скором времени отправятся к месту прохождения военной службы. Они поблагодарили мужчин за патриотизм и личный вклад в обеспечение обороноспособности страны и общую победу.