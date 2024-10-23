Цены на тарифы «Яндекс такси» поднимутся на 3-4%

В стоимость подачи автомобиля будут включены один километр и три минуты в пути, сейчас — два километра и шесть минут.

Цены на тарифы «Яндекс такси» поднимутся на 3-4%. Об этом сообщают « Известия ».

С 25 октября цена на такси поднимется на 3-4% в Москве. Отмечается, что стоимость за километр пути и минуту в «Яндекс Go» в тарифе «Комфорт» вырастет на 25% и составит 15 рублей. Цена за минуту ожидания также увеличится — с 13 до 15 рублей.

В стоимость подачи автомобиля будут включены один километр и три минуты в пути, сейчас — два километра и шесть минут.