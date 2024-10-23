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ЦБ: в России стало меньше поддельных купюр
Количество поддельных купюр по итогам третьего квартала сократилось на 33,77% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В России стало меньше поддельных купюр. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

В третьем квартале 2024 года регулятор обнаружил 2 057 поддельных денежных знаков, что на 33,77 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Уточняется, что специалисты нашли 1 254 поддельные пятитысячные банкноты, 630 фальшивых купюр номиналом 1000 рублей, а также 101 поддельную двухтысячную банкноту.