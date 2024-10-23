25-летний рязанец угнал припаркованную «десятку» на улице Полетаева

Отмечается, что мужчина решил угнать авто в состоянии алкогольного опьянения.

25-летний рязанец угнал припаркованную «десятку» на улице Полетаева. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что мужчина решил угнать авто в состоянии алкогольного опьянения. Салон, выбранной им машины, оказался открыт, а в замке зажигания был вставлен ключ. Мужчина завел машину, поехал и через несколько метров врезался в ограждение. После этого он убежал и пытался скрыться — всю ночь не появлялся дома, а утром на подходе к жилищу его задержали полицейские.

Возбуждено уголовное дело.