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25-летний рязанец угнал припаркованную «десятку» на улице Полетаева
Отмечается, что мужчина решил угнать авто в состоянии алкогольного опьянения.

25-летний рязанец угнал припаркованную «десятку» на улице Полетаева. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что мужчина решил угнать авто в состоянии алкогольного опьянения. Салон, выбранной им машины, оказался открыт, а в замке зажигания был вставлен ключ. Мужчина завел машину, поехал и через несколько метров врезался в ограждение. После этого он убежал и пытался скрыться — всю ночь не появлялся дома, а утром на подходе к жилищу его задержали полицейские.

Возбуждено уголовное дело.