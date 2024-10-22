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Зеленский заявил, что КНДР отправит на Украину 12 тысяч военных
По его словам, две бригады по шесть тысяч человек якобы выступят на стороне России.

Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть информация о якобы подготовке двух бригад по шесть тысяч военных из КНДР, которые будут участвовать в конфликте на стороне России. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на обращение в Telegram-канале украинского лидера.

«У нас есть информация о подготовке двух подразделений из военных из Северной Кореи — может быть даже две бригады по шесть тысяч человек», — заявил Зеленский.

По его словам, такое развитие событий является вызовом для Украины, однако Киев знает, как на него ответить. Украинский лидер также призвал «партнеров» республики не скрываться от этого вызова.

Напомним, ранее Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об отправке войск КНДР на СВО.