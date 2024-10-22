РИА Новости: Запад предлагал Грузии начать войну с Россией

Такой план поступил ранее экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили от высокопоставленного западного чиновника.

Запад предлагал Грузии начать войну с Россией на 3-4 дня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.

По его словам, такой план поступил ранее экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили от высокопоставленного западного чиновника.

Иванишвили отмечает, что грузинов просили продержаться 3-4 дня, а потом начинать партизанское движение в лесу.