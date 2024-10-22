Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
13°
Срд, 23
14°
Чтв, 24
ЦБ USD 96.59 0.5 23/10
ЦБ EUR 104.87 0.47 23/10
Нал. USD 96.15 / 96.20 22/10 17:25
Нал. EUR 103.60 / 104.88 22/10 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
2 часа назад
402
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
7 часов назад
1 755
Рязанская Южная Корея. Обзор на новое кафе стритфуда «Chiko»
Сетевое кафе корейской уличной кухни «Chiko» открыли в ...
Вчера 12:33
7 660
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
15 октября 14:33
9 601
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
РИА Новости: Запад предлагал Грузии начать войну с Россией
Такой план поступил ранее экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили от высокопоставленного западного чиновника.

Запад предлагал Грузии начать войну с Россией на 3-4 дня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили.

По его словам, такой план поступил ранее экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили от высокопоставленного западного чиновника.

Иванишвили отмечает, что грузинов просили продержаться 3-4 дня, а потом начинать партизанское движение в лесу.