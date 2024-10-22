Зампредом регионального правительства назначили Павла Супруна
Отмечается, что он сохранит должность министра и будет курировать работу минстроя региона.
Министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павла Супруна назначили зампредом регионального правительства. Об этом на заседании областного правительства сообщил Павел Малков, пишет ИД «Пресса».
Отмечается, что Супрун сохранит должность министра и будет курировать работу минстроя региона.
Губернатор сообщил, что в планах ввести должность зампреда правительства Рязанской области по ЖКХ.