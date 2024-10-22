Врачи «скорой» приняли роды у рязанки в квартире

Отмечается, что в день схваток рязанка собиралась за покупками для ребенка и не обратила внимание на боли в животе.

Врачи «скорой» приняли роды у рязанки в квартире. Об этом сообщает пресс-служба областного Перинатального центра.

Отмечается, что в день схваток рязанка собиралась за покупками для ребенка и не обратила внимание на боли в животе. Однако потом боли усилились и женщина вызвала скорую.

«Когда приехала бригада скорой медицинской помощи и предложила идти в машину, она поняла, что это сделать уже не сможет. Стало понятно, что доехать до Перинатального центра она не успеет, роды будут дома. Так на свет появился мальчик Дима, которого уже вместе с мамой привезли в Перинатальный центр», — написали в сообщении.

Мальчик родился с весом 3070 г. Ему и его матери провели необходимые процедуры, учитывая роды вне лечебного учреждения. Они находятся под наблюдением врачей.