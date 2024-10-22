Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
14°
Срд, 23
13°
Чтв, 24
ЦБ USD 96.09 -0.33 22/10
ЦБ EUR 104.4 -0.46 22/10
Нал. USD 95.80 / 96.02 22/10 14:55
Нал. EUR 104.25 / 104.80 22/10 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
5 часов назад
1 560
Рязанская Южная Корея. Обзор на новое кафе стритфуда «Chiko»
Сетевое кафе корейской уличной кухни «Chiko» открыли в ...
Вчера 12:33
7 138
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
15 октября 14:33
9 399
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
20 121
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Врачи «скорой» приняли роды у рязанки в квартире
Отмечается, что в день схваток рязанка собиралась за покупками для ребенка и не обратила внимание на боли в животе.

Врачи «скорой» приняли роды у рязанки в квартире. Об этом сообщает пресс-служба областного Перинатального центра.

Отмечается, что в день схваток рязанка собиралась за покупками для ребенка и не обратила внимание на боли в животе. Однако потом боли усилились и женщина вызвала скорую.

«Когда приехала бригада скорой медицинской помощи и предложила идти в машину, она поняла, что это сделать уже не сможет. Стало понятно, что доехать до Перинатального центра она не успеет, роды будут дома. Так на свет появился мальчик Дима, которого уже вместе с мамой привезли в Перинатальный центр», — написали в сообщении.

Мальчик родился с весом 3070 г. Ему и его матери провели необходимые процедуры, учитывая роды вне лечебного учреждения. Они находятся под наблюдением врачей.