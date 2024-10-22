Волонтеры начали восстанавливать деревья в национальном парке «Мещерский»

Акция состоялась в субботу, 19 октября. Волонтеры высадили в «Мещерском» 4000 саженцев сосны.

Волонтеры начали восстанавливать деревья в национальном парке «Мещерский». Об этом сообщили волонтеры проекта «Мой след».

Акция состоялась в субботу, 19 октября. Волонтеры высадили в «Мещерском» 4000 саженцев сосны.

Отмечается, что масштабные посадки молодого леса проходят в Мещерском и Окском природных заповедниках с 2023 года весной и летом, в сезон лесовосстановления. Разные экологические проекты и организации высаживают сосны в рамках государственных акций «Сад памяти», «Сохраним лес», а также поддерживают частные инициативы.

Акцию по восстановлению леса проводят после сильного пожара летом 2022 года. Тогда в «Мещерском» вспыхнул лесной пожар и длился 13 дней (с 19 по 31 августа). Огонь прошел 8331 га леса в «Мещерском» и «Окском» национальных парках, расположенных в Рязанской области.