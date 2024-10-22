«Вести-Рязань»: некоторым рязанским призывникам характерен инфантилизм

Александр Зубов, начальник центра военно-врачебной экспертизы в эфире «Вести-Рязань» заявил, что рязанские призывники отличаются инфантилизмом, непредсказуемостью, тревожностью, нерешительностью, неготовностью к тяжелой работе, встречаются случаи ожирения или недостаточности питания.

Некоторым рязанским призывникам характерен инфантилизм. Об этом телеканалу ГТРК «Ока» заявил Александр Зубов, начальник центра военно-врачебной экспертизы.

Как рассказали в сюжете, рисуя словесный портрет современного призывника, врачи сходятся во мнении, что гаджеты, клиповое восприятие мира, сидячий образ жизни и гиперопека со стороны взрослых вредят молодым людям. В результате у них появляются отклонения, которые фиксирует медкомиссия.

«Уровень образования повысился у ребят, но вместе с этим растет так называемый инфантилизм, когда снижена ответственность за поступки, непредсказуемость в дальнейшем, некоторая тревожность, нерешительность, человеку трудно поручить тяжелые поручения. Что касается физического развития, то превалирует ожирение. Есть ребята с недостаточностью питания, но их становится все меньше», — сказал Александр Зубов.

В сюжете уточнили, что есть и позитивные тенденции — «среди призывников стабильно количество тех, кто идет в армию со специальностью и растет число мотивированных на службу».

Жителям также напомнили, что в Рязанской области продолжается осенний призыв. Служить в армию отправятся около 700 человек.

Фото: ГТРК «Ока»