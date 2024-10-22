В ЖК «Еврокласс-4» компании «Зеленый сад» появится стилобат

Современная площадка с парковкой на первом уровне появится по просьбам будущих жильцов. «Зеленый сад» традиционно прислушался к пожеланиям людей.

На объекте ведется заливка фундаментной плиты стилобата. До конца года возведут стены строения, а отделка начнется уже весной.

В нижней части стилобата будет закрытый паркинг с воротами. А жильцы будут попадать на площадку по специальному мосту, который ведет из подъезда. Такое решение приняли для обеспечения беспрепятственного доступа к дому спецтехники (машин скорой помощи или пожарной службы), а также увеличения бесплатных парковочных мест.

Многофункциональная площадка рядом с домом — одно из главных украшений дворов «Зеленого сада». Здесь организуют патио для отдыха и работы, места для занятий спортом и детских игр, общие пространства с дизайнерским освещением и озеленением. Дети, взрослые и пожилые люди смогут отлично проводить время на свежем воздухе, не мешая друг другу.