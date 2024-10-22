В среду восемь рязанских улиц останутся без холодной воды
Ее не будет с 09:30 до 16:00.
В среду восемь рязанских улиц останутся без холодной воды. Об этом сообщает сайт «Водоканала».
В среду, 23 октября, c 09:30 до 16:00 холодной воды не будет по адресам:
- 1-й Михайловский проезд;
- 2-й Михайловский проезд;
- 3-й Михайловский проезд;
- улица Михайловка-Ямки;
- Михайловское шоссе, дома №№ 1-11 (нечетная сторона), 2-144 (четная сторона);
- поселок Машинистов;
- улица Пойменная;
- Шоссейный переулок.